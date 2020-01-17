Контракт на уборку орловских парков выиграла ИП

Договор заключат на четыре месяца

ИП Утина Н.С. стала победителем конкурса на содержание скверов и парков Орла, сообщает «Вечерний Орел».

С ней заключат четырехмесячный контракт на 13,2 млн рублей. Утина опередила «Агроторг», который тоже хотел заработать на уборке орловских парков. Муниципальные предприятия, например, «Спецавтобаза», на конкурс не заявлялись.

ИП Утина не в первый раз займется уборкой скверов и парков Орла. Всего предпринимательница получила от УКХ 12 контрактов на 13 млн рублей.

ИА «Орелград»