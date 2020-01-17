Контракт на уборку орловских парков выиграла ИП

17.1.2020 | 10:05 ЖКХ, Новости

Договор заключат на четыре месяца

ИП Утина Н.С. стала победителем конкурса на содержание скверов и парков Орла, сообщает «Вечерний Орел».

С ней заключат четырехмесячный контракт на 13,2 млн рублей. Утина опередила «Агроторг», который тоже хотел заработать на уборке орловских парков. Муниципальные предприятия, например, «Спецавтобаза», на конкурс не заявлялись.

ИП Утина не в первый раз займется уборкой скверов и парков Орла. Всего предпринимательница получила от УКХ 12 контрактов на 13 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования