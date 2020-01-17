Орловские чиновники нашли способ обидеть многодетные семьи

Восстанавливать нарушенные права придется по суду.

Как стало известно «Орелграду», в Орловской области набирает обороты новая практика, которая фактически ущемляет права многодетных семей. Как известно, по закону таковыми считаются семьи, в которых воспитывается три и более детей. Условия признания семей многодетными одинаковы по всей стране. Однако регионы вправе сами предоставлять им некоторые дополнительные льготы. Соответственно, в региональном законодательстве дублируются правила признания семей многодетными. Вопрос лишь в том, как эти правила трактовать.

До конца прошлого года в Орловской области проблем с этим не было. Семьям с тремя и более детьми выдавали удостоверения, дающие право на многие льготы. Однако в прошлом году многодетные семьи столкнулись с проблемами при получении удостоверений. Соцзащита отказывает тем родителям, дети которых «прописаны» в разных регионах. По сути, орловские чиновники не признают сам факт существования таких детей и требуют некие документы, подтверждающие факт проживания детей с родителями.

Один из таких споров уже дошел до суда. Права многодетной семьи отстояла прокуратура. С жалобой в надзорное ведомство обратилась жительница Орловского района. Она воспитывает трех несовершеннолетних детей. За статусом многодетной женщина обратилась в филиал по Орловскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения».

«Однако в нарушение требований действующего законодательства в установлении статуса «многодетная семья Орловской области» ей было отказано в связи с тем, что двое несовершеннолетних детей зарегистрированы не по месту жительства матери, — рассказали в прокуратуре региона. — В связи с выявленными нарушениями прав многодетной семьи прокурором в адрес директора филиала учреждения внесено представление, однако надлежащие меры к устранению нарушений приняты не были».

Пришлось судиться. Прокурор подал иск и просил суд обязать чиновников признать статус женщины в качестве многодетной матери. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда уже исполнено, и семья зарегистрирована в качестве многодетной. Однако, по данным «Орелграда», практика отказа по надуманным причинам из-за отсутствия «прописки» в Орловской области после этого не исчезла. Вероятно, в текущем году орловским судам придется рассматривать десятки, если не сотни подобных исков.

Непонятна и причина происходящего. Возможно, она кроется в желании чиновников сэкономить бюджетные средства. Или кто-то сверху отдал соцзащите такой приказ? Сложнее предположить, что чиновники попросту издеваются над многодетными семьями.

ИА «Орелград»