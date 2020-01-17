Орловский завод начал поставку окон в Липецк

Есть договоренность о поставке более 11 000 кв. м окон и витражей

«Орелстройиндустрия» поставит в Липецк более 11 000 кв. м окон и витражей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Производство пластиковых окон и других изделий из ПВХ на заводе началось в 2018 году. Мощность новой линии составляет около 5 000 кв. м изделий в месяц. С момента запуска произведено более 30 000 кв. м окон, витражей и балконов.

Надежность окон «Орелстройиндустрии» подтверждена сертификацией российского и международного уровней — и тысячами новоселов. Предприятие с 1963 года производит конструкции для промышленного и жилищного строительства.

ИА «Орелград»