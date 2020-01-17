Северо-Запад: качественные металлоконструкции

17.1.2020 | 20:59 Новости компаний

Завод металлоконструкций «Северо-Запад» предлагает обширный ассортимент закладных деталей собственного производства. Изготавливаем серийную продукцию, выпускаем типовые изделия, принимаем заказы на изготовление конструкций по индивидуальным чертежам. Подробнее — по ссылке на сайте https://www.zavodsz.ru/zakladnye-detali/.

Наша продукция отпускается по выгодным заводским ценам. Предлагаем сотрудничество строительным компаниям. Осуществляем поставки закладных деталей партиями любого объема. Доставляем продукцию на объекты заказчика по Санкт-Петербургу и близлежащим регионам. При необходимости выполняем монтаж металлоконструкций на объекте.

Разновидности закладных деталей

Закладные детали – это металлические элементы, которые монтируются в кирпичную кладку или заливаются в бетонные конструкции. Мы выпускаем следующие виды изделий:

  • армирующие;
  • опалубочные;
  • технологические;
  • основы для монтажа других металлоизделий.

Армирующие закладные детали используются при обустройстве перемычек, бетонных блоков или фундаментов. Конструкции изготавливаются из стальных арматурных прутьев и соединяются при помощи проволоки. Это обеспечивает усиление несущих элементов сооружения, защиту бетонной массы от деформации. В процессе возведения мостов металлические армирующие элементы подвергают натяжению или изгибу.

Несъемная опалубка производится из листовой стали. Мы изготавливаем закладные детали из нержавеющей стали различной конфигурации. Назначение опалубочных элементов – защита бетонных сооружений и механических и химических воздействий. Установка производится в процессе изготовления стяжки деформационного шва или заливки монолитных блоков.

К технологическим разновидностям относятся всевозможные направляющие, сальники, рамы.

Основы для монтажа металлоизделий – пластины разных форм и размеров, к которым приваривается арматура. Детали имеют специальную конструкцию с углубляющимися элементами (штырями, шпильками) для погружения и крепления детали в бетоне или монтажа в кирпичной кладке. Для соединения с другими металлоконструкциями предусмотрены шарниры, гаки, балки, кронштейны.

Мы выпускаем изделия закрытого и открытого типа. Открытые конструкции закрывают анкер с одной стороны. В закрытых элементах анкер закрыт с двух сторон пластинами, и  деталь бетонируется в ж/б конструкцию.

В строительстве востребована серия 1.400-6/76 (закладные детали для железобетонных конструкций). В эту категорию входят модели с анкерами разных типов крепления. Анкеры устанавливаются под наклоном, параллельно или перпендикулярно к плоскому элементу. Детали монтируются под флюсовый слой, привариваются внахлест или в тавр. Основная сфера применения изделий – обеспечение надежной монолитной сборки элементов сооружения из железобетона. Материал – арматурная сталь 09Г2С или СТЗ. Поверхность арматурных стержней – гладкая или рифленая.

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