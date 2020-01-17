В Орловской области пресекли попытку незаконно надавить на бизнес

Прокуратура отклонила 7 процентов заявок на проведение проверок.

Почти 200 орловских предприятий и организаций избегут в 2020 году необоснованных проверок со стороны различных государственных контролирующих органов. От излишнего давления их спасла принципиальная позиция прокуратуры. Напомним, ежегодно контролирующие органы составляют план проверок на будущий год, который затем подают на утверждение в прокуратуру.

Если заявка на проверку не обоснована или одно предприятие собираются проверить повторно до истечения положенного по закону срока, а также по другим причинам, то прокуратура такую заявку отклоняет. Практика последних лет показывает, что в план нередко включаются проверки без веских на то оснований.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, при формировании плана проведения проверок на 2020 год заявки подали 42 контролирующих ведомства. В целом они представили более 2500 предложений о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Установлено, что не всеми органами контроля (надзора) надлежащим образом обеспечено соблюдение требований законодательства при подготовке проектов ежегодных проверок, — сообщили в прокуратуре региона. — Допускалось включение в план проверок с нарушением периодичности их проведения, неверное указание срока проведения проверок для юридических лиц, которые относятся к категориям малого бизнеса или микропредприятий».

В результате прокуратура отклонила 7 процентов поступивших предложений, что «позволило предотвратить незаконное вмешательство контролеров в деятельность 184 хозяйствующих субъектов».

ИА «Орелград»