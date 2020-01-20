Чиновники объявили ледяные горки вне закона

Чтобы никто не катался склоны посыпают песком и даже просят горожан звонить «куда следует» если происходит экстремальное катание!

Как сообщает администрация города Орла, выявлены два необорудованных места где орловцы позволяют себе лишнего. Горожане уходят подальше от глаз чиновников, берут ватрушки и начинаю кататься с гор. Таком положением дел государевы люди не довольны и чтобы умерить пыл экстремалов коммунальные службы посыпают песком горки. И делают чиновники это не случайно так как за прошлый год в Орле произошло три случая, когда подобные развлечения заканчивались для орловцев больничной койкой. Как правило из-за встречи с столбом, деревом или иным твердым предметом на пути.

Теперь любителей скатиться с горки внизу может поджидать не только столб, но и чиновник городской администрации, который вручит листовку и прочитает лекцию об опасности катания.

По крайней мере три телефона готовы принять сигнал о катании в запрещенных местах: 112 — Служба спасения, (4862) 43-22-12 — Единая дежурно-диспетчерская служба Орла, 43-31-05 — отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.

Фото администрации города Орла

ИА Орелград