Избирком пожаловался на «проблему одного дня»

20.1.2020 | 16:06 Новости, Политика

В Орловской области предложили изменить закон об облизбиркоме.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов была рассмотрена инициатива о внесении поправок в региональное законодательство. Изменения призваны устранить проблему, с которой облизбирком сталкивается при смене своего состава.

Дело в том, что две нормы регионального закона «Об Избирательной комиссии Орловской области» совместно образуют своего рода юридические клещи. Так, статьей 2 предусмотрено, что Орловский облсовет и губернатор формируют Избирательную комиссию нового состава не позднее чем за 15 дней до истечения срока полномочий предыдущего состава.

А статья 7 гласит, что Избирательная комиссия нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий предыдущего состава.

То есть свое первое заседание облизбирком может провести только в один конкретный день, что «является практической проблемой». В связи с этим Избирательная комиссия обратилась в региональный парламент с предложением о внесении поправок в закон. Она предлагает изменить сроки формирования нового состава, который, по мнению авторов инициативы, должен формироваться не позднее чем за пять дней до истечения срока полномочий предыдущего состава. Это даст избиркому целых десять дней на проведение своего первого заседания в новом составе.

ИА «Орелград»

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