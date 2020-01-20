Облсовет попросит не снижать нештрафуемый порог превышения скорости

20.1.2020 | 9:14 Новости, Политика

Инициативу рассмотрели на заседании комитета

Профильный комитет рекомендовал облсовету обратиться в правительство РФ и Госдуму с просьбой не снижать нештрафуемый порог превышения скорости. Напомним, сейчас он установлен на уровне 20 км/ч, то есть при ограничении скорости в 60 км/ч водителя не оштрафуют, если он едет 79 км/ч и медленнее.

Проект внес спикер облсовета Леонид Музалевский. По мнению председателя профильного комитета Ларисы Удаловой, снижение или отмена нештрафуемого порога могут вызвать «дополнительное финансовое обременение для водителей и собственников транспортных средств».

Для снижения аварийности депутаты предложили ремонтировать дороги, устанавливать освещение и монтировать пешеходные переходы. А инициативу Музалевского вынесли на заседание президиума облсовета.

Против снижения нештрафуемого порога превышения скорости выступал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, МВД и партия «Единая Россия». В поддержку инициативы выступал экс-вице-премьер Максим Акимов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования