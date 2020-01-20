Облсовет попросит не снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Инициативу рассмотрели на заседании комитета

Профильный комитет рекомендовал облсовету обратиться в правительство РФ и Госдуму с просьбой не снижать нештрафуемый порог превышения скорости. Напомним, сейчас он установлен на уровне 20 км/ч, то есть при ограничении скорости в 60 км/ч водителя не оштрафуют, если он едет 79 км/ч и медленнее.

Проект внес спикер облсовета Леонид Музалевский. По мнению председателя профильного комитета Ларисы Удаловой, снижение или отмена нештрафуемого порога могут вызвать «дополнительное финансовое обременение для водителей и собственников транспортных средств».

Для снижения аварийности депутаты предложили ремонтировать дороги, устанавливать освещение и монтировать пешеходные переходы. А инициативу Музалевского вынесли на заседание президиума облсовета.

Против снижения нештрафуемого порога превышения скорости выступал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, МВД и партия «Единая Россия». В поддержку инициативы выступал экс-вице-премьер Максим Акимов.

ИА «Орелград»