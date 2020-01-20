Под Орлом рассмотрели дело о погрузчике, задавившем водителя

Точку в уголовном деле поставил суд Ливенского района.

Вступило в законную силу постановление Ливенского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении водителя погрузчика с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Речь идет о происшествии, которое произошло в августе прошлого года.

Согласно материалам дела, подсудимый в тот день трамбовал силосную траншею. Он работал на погрузчике. Следствием было установлено, что мужчина нарушил должностную инструкцию. Нарушение выразилось в том, что машинист «забыл» о том, что в траншею для разгрузки силоса регулярно въезжают грузовики.

Водитель одного из таких грузовиков и пострадал в результате несчастного случая. Он вышел из машины и стоял возле кабины. Машинист не заметил его. Погрузчик наехал на потерпевшего и придавил его к бамперу автомобиля. Травма оказалась смертельной.

Машиниста обвинили по статье 109 УК РФ «причинение смерти потерпевшему по неосторожности». Суд по ходатайству следствия прекратил уголовное преследование, но назначил наказание в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»