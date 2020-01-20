В купель окунулись тысячи орловцев и два африканца

Их заметили на купели в Орле днём 19 января

Православные христиане 19 января отметили один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день принято окунаться в купели, невзирая на морозы. Впрочем, в этом году их не было, так что крещенские купания были, можно сказать, тёплыми.

В Орле купель была оборудована на левом берегу Оки рядом со спасательной станцией. Она работала все крещенские сутки. МЧС еще предстоит собрать статистику по окунувшимся орловцам, но за первый час купели посетили более 1000 орловцев.

Днем 19 января в Орле в крещенских купаниях поучаствовали два африканца. Соответствующее фото появилось в соцсетях. Мужчины сфотографировались с местным жителем.

ИА «Орелград»