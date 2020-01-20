В Орле «Ниссан» толкнул «Мицубиси» на женщину

Инцидент произошел возле «Свободного пространства»

В Орле автомобиль «Ниссан» врезался в «Мицубиси», после чего тот сбил 60-летнюю женщину, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 19 января в 17:30 на улице Гостиной рядом с трамвайной остановкой «Свободное пространство». Автомобили ехали в сторону 1-й Посадской. Водитель машины «Ниссан Альмера» врезалась в заднюю часть «Мицубиси». После этого японская иномарка подалась вперед и сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть по «зебре».

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в БСМП им. Н.А. Семашко, после установления диагноза отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»