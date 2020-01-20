В Орле осудили наркодельца из Таджикистана

Преступник получил относительно небольшой срок заключения.

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств было рассмотрено судом Железнодорожного района города Орла. Перед ним предстал гражданин Таджикистана, приехавший в наш город транзитом через Москву. Как было установлено, в Орел он прибыл по предварительной договоренности с участниками преступной группы, уголовные дела в отношении которых расследуются отдельно.

Задачей мужчины была закладка розничных партий героина в тайники, откуда их затем должны были забирать покупатели. В материалах уголовного дела фигурируют десять адресов, по которым иностранец устроил тайники. Например, в одном случае он спрятал героин под складированными автошинами, в другом – закопал возле пня.

Мужчина успел заложить более 18 граммов героина, еще около 80 граммов у него было изъято при личном досмотре. В суде он признал вину, а ранее договорился о сотрудничестве со следствием. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»