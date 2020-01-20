В Орле проверят две тысячи перевозчиков

20.1.2020 | 22:01 Новости, Экономика

Предприниматели подпадут под выборочное статистическое наблюдение.

Как сообщает Орелстат, в 2020 году Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное наблюдение за индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере перевозки грузов автомобильным транспортом. Обследование необходимо для уточнения официальной статистической информации об общем объеме коммерческой перевозочной деятельности.

«Выборочное наблюдение проводится на основе опроса индивидуального предпринимателя, — пояснили в Орелстате. — В Орловской области обследованию подлежат 2304 индивидуальных предпринимателя».

В ведомстве подчеркнули, что в рамках выборочного обследования будут рассматриваться только перевозки, выполняемые на коммерческой основе. В частности, статистики планируют собрать полную информацию о структуре парка грузовых автомобилей в Орловской области по их грузоподъемности, техническому состоянию и срокам службы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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