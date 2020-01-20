В Орле украинский проводник обокрал пассажира

Иностранец незаконно присвоил себе чужое портмоне.

Любопытное уголовное дело поступило в последние дни 2019 года на рассмотрение в суд Железнодорожного района города Орла. Перед ним по обвинению в совершении кражи чужого имущества предстал иностранец – гражданин Украины, работающий в ЛВЧД-11 города Днепр проводником пассажирских вагонов.

Он был задержан на станции «Орел». По версии следствия, преступление иностранец совершил в ноябре 2019 года. Около 21 часа он находился билетной кассы железнодорожного вокзала «Орел». Его взгляд упал на мужское портмоне из натуральной кожи темно-коричневого цвета, которое один из пассажиров забыл на подоконнике с правой стороны от ниши для выдачи билетов.

Здесь-то у него и «возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества». Украинский проводник присвоил себе чужое портмоне, в котором находилось почти шесть тысяч рублей наличными, две банковские карты, три дисконтные карты, карта «Тройка» и водительское удостоверение. С учетом стоимости кошелька общий ущерб потерпевшему был оценен в 7130 рублей. Эта сумма для владельца портмоне была признана значительной.

Уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении в отношении украинца уголовного дела с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В результате подсудимого наказали судебным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»