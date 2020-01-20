В Орле уже 12 лет не могут достроить теннисный корт 

20.1.2020 | 14:30 Новости, Спорт

Власти определились с подрядчиком для завершения работ.

Как сообщает «Коммерсант», в Орле выбрали подрядчика, которому предстоит завершить реконструкцию незавершенного строительного объекта. Речь идет о теннисном корте, возводить который в областной столице начали еще 12 лет назад.

За прошедшее время многое изменилось, в том числе проектная документация и даже назначение самого объекта. Долгострой решили превратить в многофункциональный спортивный комплекс. Для определения подрядчика власти провели открытый аукцион, начальная цена контракта составила 179,18 миллиона рублей.

По данным «Коммерсанта», на участие была подана лишь одна заявка — от московского ООО «Управление капитального строительства». Эта организация предложила 179,08 миллиона рублей, то есть существенно сэкономить бюджетные деньги при проведении аукциона чиновникам не удалось.

Как и требует процедура, торги были признаны несостоявшимися. Однако закон допускает в этом случае заключать договор с единственным участником аукциона. Сообщается, что подрядчику предстоит демонтировать часть здания, завершить строительство, а также запустить инженерные коммуникации, построить проезд и благоустроить территорию. Реконструкция корта должна быть завершена к ноябрю 2021 года.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования