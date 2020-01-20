В Орловской области могут изменить транспортный налог

От уплаты налога планируется освободить резидентов ОЭЗ.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к изучению законопроекта № 501-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге». Документом предлагается ввести новый вид преференций на территории региона.

Льгота в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога будет действовать в отношении резидентов особой экономической зоны, расположенной в Мценском районе. Напомним, в сентябре 2019 года правительство страны издало постановление о создании там ОЭЗ промышленно-производственного типа «Орел».

Законопроектом предлагается установить налоговую льготу в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на организации-резиденты. Причем льгота будет действовать в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором транспортное средство было зарегистрировано.

Если закон будет принят, то он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но при этом его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

ИА «Орелград»