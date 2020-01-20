В тройном ДТП в центре Орла пострадали двое детей

Авария случилась напротив детской библиотеки им. Пришвина

В Орле в тройном ДТП на улице Московской пострадали двое детей и женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 18 января в 15:30. Столкнулись «Лада Гранта», «Опель Астра» и «Тойота Хайлендер». Как установили в ГИБДД, водитель «Гранты» ехал по Московской от гостиницы «Орел». В это время «Астра», которая ехала во встречном направлении, поворачивала налево на переулок Новосильский. Автомобили столкнулись, после чего «Опель» врезался в «Тойоту». Она ехала по переулку Новосильскому.

Пострадавшими оказались пассажиры «Гранты» — 31-летняя женщина, 9-летняя и 7-летняя девочки. Им назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»