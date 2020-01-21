Орловские чиновники потратили 34 млн рублей на частные школы

21.1.2020 | 7:44 Новости, Образование

Правительство распорядилось выделить субсидии частным организациям.

Областные власти утвердили перечень частных образовательных организаций, которым будут выделены субсидии за счет казны региона. Речь идет о миллионах рублей, за счет которых правительство намерено возместить этим организациям понесенные ими затраты на «обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования». В список попали лишь организации, имеющие государственную аккредитацию.

Деньги будут выплачены в рамках реализации закона о бюджете на 2020 год, всего – 18,2 миллиона рублей. Субсидии получат автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная Школа «Леонардо», частные общеобразовательные и дошкольные учреждения «Лицей Магистр», «Школа Виндзор» и «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», а также ИП Брусова и ИП Животова.

Другим распоряжением правительство Орловской области утвердило распределение субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации. В 2020 году в список попали три таких учреждения, которым будет выделено 16,3 миллиона рублей.

В данном случае в список получателей включены Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши, православная гимназия — пансион во имя преподобного Сергия Радонежского и Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея, действующая при православном приходе храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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