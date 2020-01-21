Орловские чиновники потратили 34 млн рублей на частные школы

Правительство распорядилось выделить субсидии частным организациям.

Областные власти утвердили перечень частных образовательных организаций, которым будут выделены субсидии за счет казны региона. Речь идет о миллионах рублей, за счет которых правительство намерено возместить этим организациям понесенные ими затраты на «обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования». В список попали лишь организации, имеющие государственную аккредитацию.

Деньги будут выплачены в рамках реализации закона о бюджете на 2020 год, всего – 18,2 миллиона рублей. Субсидии получат автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная Школа «Леонардо», частные общеобразовательные и дошкольные учреждения «Лицей Магистр», «Школа Виндзор» и «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», а также ИП Брусова и ИП Животова.

Другим распоряжением правительство Орловской области утвердило распределение субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации. В 2020 году в список попали три таких учреждения, которым будет выделено 16,3 миллиона рублей.

В данном случае в список получателей включены Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши, православная гимназия — пансион во имя преподобного Сергия Радонежского и Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея, действующая при православном приходе храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад.

ИА «Орелград»