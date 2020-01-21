Под Орлом ветеран разбил чужую машину, убегая от полиции

Житель Болхова продемонстрировал недюжинную силу.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Болховского районного суда, перед которым предстал местный житель, участник боевых действий в Чечне. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти. Потерпевшим по этому делу проходил сотрудник полиции.

Судом было установлено, что подсудимый в вечернее время находился на улице в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью. Он вел себя агрессивно по отношению к прохожим, которые вызвали полицию.

Прибывший наряд потребовал от нарушителя прекратить противоправные действия, а также предложил ему проследовать в служебный автомобиль, а затем и в полицию, для составления административного протокола о мелком хулиганстве.

Однако ветеран боевых действий неожиданно бросился бежать. Полицейский бросился в погоню. По пути подсудимый ударом кулака разбил стекло водительской двери автомобиля, который был припаркован поблизости. Кстати, в тот момент в машине находился водитель и пассажир.

Разбив стекло, правонарушитель побежал дальше. Однако через несколько метров полицейский нагнал его и схватил за плечи, пытаясь задержать. Развернувшись, беглец ударил кулаком полицейского по лицу. Хулигана все-таки скрутили и доставили в отдел полиции.

В суде мужчина полностью признал вину, но при вынесении приговора было учтено то, что ранее он уже был судим. В результате ему назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Под стражу он был взят в зале суда.

ИА «Орелград»