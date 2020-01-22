Экс-мэр Орла стал подчинённым Собянина

22.1.2020 | 9:25 Новости, Политика

Виктор Сафьянов встроился в структуру мэрии Москвы

Фото orelcity.ru

Бывший мэр Орла Виктор Сафьянов стал заместителем префекта Северного административного округа (САО) Москвы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, глава столицы.

«Принять Сафьянова Виктора Викторовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя префекта Северного административного округа города Москвы», — указано в документе.

Сафьянов возглавлял Орел в 2010-2012 годах, он — последний мэр, которого избирали граждане. В январе 2012 года горсовет отправил его в отставку, поддержав губернатора Александра Козлова.

ИА «Орелград»

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