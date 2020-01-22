КСП проверила, как в Орловской области потратили деньги на дороги

Качество строительства и реконструкции сельских дорог вызвало нарекания.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, завершилась проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Она была выборочной и коснулась казенного учреждения «Орелгосзаказчик».

В целом было проверено расходование 1,542 млрд рублей, выделенных в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. В результате аудиторы выявили неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 1,132 миллиона рублей и некачественно выполненные работы на сумму 8,005 миллиона.

Сообщается, что в ходе проверки были вскрыты нарушения сроков выполнения работ подрядчиками. Однако и заказчик несвоевременно платил подрядчикам по актам приемки выполненных работ. Кроме того, были выявлены факты принятия некачественно выполненных работ.

«В ряде случаев проектирование и строительство автомобильных дорог произведено без учета нормативных требований, автомобильного потока, социальной значимости объекта, пожеланий жителей населенных пунктов, по территории которых проходит проектируемая автодорога, — сообщили в КСП. — В адрес начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено представление для рассмотрения и устранения выявленных нарушений».

Информация о результатах контрольного мероприятия уже направлена губернатору Андрею Клычкову и председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»