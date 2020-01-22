Новое руководство «Зеленой рощи» пригласили на пресс-конференцию

22.1.2020 | 15:11 ЖКХ, Новости

Ее организуют «Граждане Орла»

В Орле 23 января пройдет пресс-конференция «Актуальные проблемы мусорной реформы в Орле и возможные кризисы». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Организатором выступает общественное движение «Граждане Орла». Его координатор Вадим Невров и руководитель мусорного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин станут спикерами пресс-конференции. На мероприятие также пригласили главу «Корпорации развития Орловской области» Михаила Панченко, уточнил Невров «Орелграду».

Напомним, что «Корпорация развития Орловской области» отстранила Александра Ворожбита от управления регоператором по обращению с отходами «Зеленая роща». Теперь руководить мусорной компаний будет непосредственно учредитель.

На пресс-конференции будут обозначены ожидания от нового руководства «Зеленой рощи», а также актуальные проблемы мусорного рынка. Мероприятие начнётся в 12:00 в клубе «Среда» на улице 60-летия Октября.

ИА «Орелград»

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