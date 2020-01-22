Под Орлом суд рассмотрит дело о пьяном убийстве

22.1.2020 | 14:14 Новости, Происшествия

От рук знакомого погиб житель Мценска

Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летего жителя Мценска. Его обвиняют в убийстве знакомого.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Мужчина, находясь в гостях у друга, поссорился с ним в ходе распития спиртных напитков. Хозяин жилища получил удар ножом в шею и скончался на месте происшествия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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