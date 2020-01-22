Под Орлом ввели раздельную систему школьного питания

Власти Орловского района трижды за две недели изменили свое постановление.

Администрация Орловского района издала постановление об организации питания школьников и дошкольников в 2020 году. Первоначальная версия документа была подписана еще 30 декабря 2019 года. Однако уже в 2020 году местные власти трижды вносили в него изменения. Финальная на данный момент версия начала действовать с 17 января.

Согласно ей, питание школьников является мерой социальной поддержки, которая оказывается за счет средств областного и муниципального бюджетов. Мера соцподдержки установлена для всех учащихся 1-4 классов. Что касается учеников 5-11 классов, то в данном случае она предоставлена льготникам, а именно: детям из многодетных и малоимущих семей, детям, находящимся под опекой, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Причем последним положен не только завтрак, но и обед за казенный счет.

Кормить школьников будут, как и в предыдущие годы, из расчета 40 рублей в день на одного человека. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья сумма составит 60 рублей в день. Средства в равных долях будут выделенных из бюджета региона и района, то есть по 20 и 30 рублей соответственно.

Питание может быть предоставлено и тем ученикам 5-11 классов, которые не попали в льготные категории, установленные властями. Но в этом случае оплачивать его придется родителям за свой счет. Кроме того, установлен размер платы, взимаемой с родителей детей, посещающих группу продленного дня. Он составляет 60 рублей в день на одного ученика.

ИА Орелград