Стало известно, сколько орловцев изменят Конституцию

В Орловской области пересчитали избирателей.

Избирательная комиссия Орловской области в соответствии с федеральным законодательством установила численность избирателей и участников референдума по состоянию на 1 января 2020 года. Это обязательная процедура. В этом году с учетом недавних тезисов президента Владимира Путина она приобрела дополнительную актуальность.

Напомним, президент призвал внести поправки в Конституцию, причем жителям страны предстоит это сделать уже через несколько месяцев. В голосовании примут участие и жители Орловской области. Как сообщает облизбирком, численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января, составляет 626 849 человек. Это на 2 227 человек меньше, чем по данным на 1 июля 2019 года.

«Количество избирателей увеличилось только в двух муниципальных районах Кромском и Орловском, а во всех остальных муниципальных районах и городских округах численность избирателей уменьшилась, — сообщили в Избирательной комиссии. — Самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 252 550 человек, а самая низкая в Корсаковском районе — 3 518 человек».

Более подробные сведения о численности избирателей можно получить в одноименном разделе на сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»