В Орле «Калина» сбила ребенка и въехала в столб

22.1.2020 | 9:49 Новости, Происшествия

Девочка получила травмы

В Орле автомобиль «Лада Калина» заехал на тротуар, сбил 14-летнюю девочку и врезался в столб, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 января в 19:55. Красная легковушка, которой управлял 52-летний мужчина, ехала по улице Тургенева в сторону Тургеневского моста. Напротив дома №16 водитель заехал на левый тротуар и сбил девочку, которая шла по нему. После этого машина врезалась в столб.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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