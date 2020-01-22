В Орле мужчина скинул приятеля с балкона 9-го этажа

Действия орловца следствие квалифицировало как убийство.

Прокуратура Северного района направила в суд для рассмотрения по существу обвинительное заключение и материалы уголовного дела, возбужденного по мотивам необычного убийства. В преступлении обвиняют местного жителя, жертвой которого стал его собутыльник.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, он вместе с приятелем распивал спиртные напитки в квартире, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома. Между мужчинами вспыхнула ссора.

Как правило, в подобных случаях участники конфликта обычно хватаются за кухонный нож, сковороду или табуретку. Однако в данном случае обвиняемый схватил своего приятеля, выволок его на балкон и сбросил вниз. От полученных в результате падения с большой высоты травм потерпевший скончался.

Следствие считает, что обвиняемый пытался скрыть следы преступления. Для этого он закрыл створку балкона москитной сеткой и покинул место происшествия.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Северный районный суд города Орла для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре региона. — Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение убийства установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет».

ИА Орелград