В Орле назвали условия получения выпускниками медалей

22.1.2020 | 23:53 Новости, Образование

Важные новшества обсудили участники областного родительского собрания.

В Орле на базе Регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО) прошло областное родительское собрание. Его провела глава департамента образования Татьяна Крымова. Она и другие специалисты рассказали родителям о новшествах, которые ожидают школьников в этом году при сдаче экзаменов.

«Открывая родительское собрание, Татьяна Крымова акцентировала внимание, что 1 февраля заканчивается прием заявлений от одиннадцатиклассников для участия в ГИА, — рассказали в ОРЦОКО. — Татьяна Владленовна отметила, что условием награждения медалью «За особые успехи в учении» является получение выпускником итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам и не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня (или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня)».

Руководитель центра Алексей Карлов добавил, что в этом году процедуру ЕГЭ сделают максимально открытой и прозрачной. Для этого комплекты заданий и бланков будут печатать непосредственно в аудиториях в присутствии выпускников. А сами задания в пункты проведения экзаменов будут присланы по интернету.

«Впервые в регионе сканирование экзаменационных материалов будет проводиться сразу после окончания экзамена непосредственно в аудиториях», — добавил Алексей Карлов.

Он также сообщил, что в регионе пройдут репетиционные экзамены для учеников 11-х классов: по биологии и английскому языку (письменная часть) — 20 февраля, по математике профильного уровня — 13 марта, по русскому языку — 13 мая, по английскому языку (устная часть) — 14 мая.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования