В Орле назвали условия получения выпускниками медалей

Важные новшества обсудили участники областного родительского собрания.

В Орле на базе Регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО) прошло областное родительское собрание. Его провела глава департамента образования Татьяна Крымова. Она и другие специалисты рассказали родителям о новшествах, которые ожидают школьников в этом году при сдаче экзаменов.

«Открывая родительское собрание, Татьяна Крымова акцентировала внимание, что 1 февраля заканчивается прием заявлений от одиннадцатиклассников для участия в ГИА, — рассказали в ОРЦОКО. — Татьяна Владленовна отметила, что условием награждения медалью «За особые успехи в учении» является получение выпускником итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам и не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня (или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня)».

Руководитель центра Алексей Карлов добавил, что в этом году процедуру ЕГЭ сделают максимально открытой и прозрачной. Для этого комплекты заданий и бланков будут печатать непосредственно в аудиториях в присутствии выпускников. А сами задания в пункты проведения экзаменов будут присланы по интернету.

«Впервые в регионе сканирование экзаменационных материалов будет проводиться сразу после окончания экзамена непосредственно в аудиториях», — добавил Алексей Карлов.

Он также сообщил, что в регионе пройдут репетиционные экзамены для учеников 11-х классов: по биологии и английскому языку (письменная часть) — 20 февраля, по математике профильного уровня — 13 марта, по русскому языку — 13 мая, по английскому языку (устная часть) — 14 мая.

ИА «Орелград»