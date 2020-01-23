Под Орлом увековечат память участников «атаки мертвецов»

Новый мемориал будет посвящен героям Первой мировой войны.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», мемориал будет возведен в Ливенском районе. Его строительство уже началось. Это будет первый в своем роде памятник в Орловской области. Сообщается, что на 10-метровой стеле будут выбиты имена более 200 Георгиевских кавалеров.

«Помимо героев Великой 1-й Мировой войны 1914-1918 годов, где 15 ливенцев стали полными кавалерами Георгиевского креста, — пишет «УЕ». — В Ливенском уезде было 147 полных Георгиевских кавалеров, награжденных за сражения в Отечественной войне 1812-1814 годов, Русско-турецкой 1877-1878 годов, Русско-японской 1904-1905 годов».

Кроме того, мемориал увековечит имена солдат из Ливенского полка. Как отмечает «УЕ», в историю Первой мировой они вошли подвигом, известным под названием «атака мертвецов».

«Кроме стелы, здесь будет стоять горная пушка 1909 года, стенды, рассказывающие о событиях Первой мировой войны, фонари, лавочки, — сообщает издание. — Здесь же уже заложена липовая роща. Местные казаки посадили 500 деревьев».

ИА «Орелград»