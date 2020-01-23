В Орел завезли опасные семечки

Пресечена попытка ввезти семечки без документов.

В Орловскую область ввезли семена подсолнечника и тыквы без документов. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора. Нарушение законодательства было выявлено в ходе планового рейда, который прошел на рынке в Свердловском районе. Нарушителем признали неназванного гражданина РФ.

Семечки он привез из соседнего региона, в котором установлена карантинная фитосанитарная зона. Это означает, что такой груз должны осмотреть специалисты, поскольку вместе с ним в Орловскую область могут проникнуть опасные вредители.

Например, в данном случае возник риск заноса и распространения на территории Орловской области таких карантинных объектов, как повилика и амброзия полыннолистная.

Без осмотра и выданного по его итогам карантинного сертификата ввозить подобный груз запрещено и уже тем более нельзя им торговать. Однако гражданин нарушил это требование и завез 40 кг семян подсолнечника и 30 кг семян тыквы без оформления карантинного сертификата.

«За нарушение правил перевозки подкарантинной продукции физическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.3 КоАП РФ в виде штрафа», — резюмировали в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»