В Орле наркоделец раскошелился после угрозы

Житель Орла оплатил штраф, испугавшись более сурового наказания.

Орловские судебные приставы взыскали уголовный штраф с местного жителя, осужденного за незаконное хранение наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. По данным ведомства, молодой человек ранее стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Его признали виновным, но дали шанс на исправление без изоляции от общества.

Иными словами, мужчину не отправили за решетку, а наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей. Однако осужденный, видимо, не понял, как ему повезло. Он не только не оплатил штраф, но и всячески уклонялся от его уплаты. Лишь действия судебных приставов-исполнителей заставили его задуматься.

Сначала должник был объявлен в розыск. Когда его нашли, пристав объяснил молодому человеку, что по закону один вид наказания может быть заменен другим, более суровым. Это означает, что если штраф не будет уплачен, молодой человек, в конце концов, может оказаться и за решеткой.

Беседе возымела действие – после нее должник оперативно заплатил государству 20 тысяч рублей, а исполнительное производство было окончено.

ИА «Орелград»