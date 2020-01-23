В Орле рассказали об очень подозрительной сделке «Спецавтобазы»

Договор приобретения техники для нужд города назвали кабальным.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, парламентарии на заседании профильного комитета рассмотрели вопрос о передачи спецтехники ГУП ОО «Дорожная служба» в сублизинг МУП «Спецавтобаза». Напомним, муниципальное предприятие уже несколько лет не может выбраться из финансового кризиса.

Сделка, о которой идет речь, была призвана помочь предприятию. Однако сейчас выясняется, что она лишь сделала хуже. Все началось в 2016 году, когда администрация города подписала кабальный, как называют его парламентарии, договор для муниципального предприятия на получение 17 единиц техники.

«В конце 2017 года, по итогам проверки предприятия, КСП города выявила множество нарушений, — рассказали в горсовете. — Аудиторы обращали внимание на то, что «Спецавтобаза» без согласования собственника заключила 12 договоров сублизинга с единственным поставщиком — ГУП ОО «Дорожная служба» — на приобретение 17 единиц дорожной техники без проведения конкурентных процедур на заведомо невыгодных для предприятия условиях».

Сообщается, что ежемесячный платеж составлял от 5,05 до 5,75 миллиона рублей. Поскольку «Спецавтобаза» не воспользовалась правом провести закупку конкурентным способом на 6 единиц техники, ее неправомерные расходы на оплату лизинговых платежей составили 43,7 миллиона рублей.

Примечательно, что три машины, полученные в лизинг, сломались уже через два месяца работы. Несмотря на то, что они вышли из строя, однако, предприятие продолжало ежемесячно за них платить.

«Упущенная выгода МУП «Спецавтобаза» за 2016-2017 годы от простоя трех единиц спецтехники с мая 2016 года по ноябрь 2017 года составила 56,9 миллиона рублей, — говорят в горсовете. — Более того, по мнению аудиторов, стоимость техники была завышена на 40-60 процентов».

На данный момент «Спецавтобаза» выплатила по указанному договору 125,9 миллиона рублей. Остались платежи по сублизингу в размере 7,83 миллиона, по выкупу техники — 11,82 миллиона. При этом «Дорожная служба» изъяла у «Спецавтобазы» часть техники, «мотивируя это тем, что ГУП со своей стороны оплатил все платежи по договорам лизинга, а задолженность МУПа так и осталась неоплаченной».

«Таким образом «Спецавтобаза» лишилась 4-х единиц КДМ и 3-х погрузчиков «Амкадор», — констатируют в городском парламенте. — Несмотря на это, «Спецавтобаза» должна платить по договорам. Администрация города пыталась разрешить этот вопрос и обращалась в региональное правительство за помощью. Администрация города и руководство «Спецавтобазы» стоят на позиции — достичь соглашения о разумном графике погашения задолженности и пересмотреть стоимость аренды техники».

Вердикт депутатов – работа мэрии признана неудовлетворительной «в связи с отсутствием должного контроля с их стороны исполнения заключенных договоров сублизинга техники с ГУП «Дорожная служба».

Удивительно и то, что правоохранительные органы региона до сих пор не обратили внимания на эту крайне подозрительную сделку.

ИА «Орелград»