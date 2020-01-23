В Орле выявили грипп А (H1N1)

Первые случаи гриппа зарегистрированы в Орловской области.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе зарегистрированы первые случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В. А в целом по области наблюдается рост заболеваемость острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями.

«При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии», — следует из сообщения ведомства.

Согласно приведенной статистике, на 3-й календарной неделе в Орловкой области всего было зарегистрировано 3434 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. Почти 61 процент заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. Незначительное, на 2,5 процента, превышение эпидемического порога заболеваемости по области зарегистрировано лишь среди взрослых.

«Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,2 процента от числа обратившихся за медицинской помощью, — отметили в управлении Роспотребнадзора. — В целях профилактики распространения респираторных инфекций применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. По состоянию на 21 января ограничительные мероприятия введены по классам в двух общеобразовательных учреждениях Орла и одном общеобразовательном учреждении Орловского района полностью».

ИА «Орелград»