В Орловской области работников культуры оставили без зарплат

Прокуратура подтвердила наличие задолженности перед бюджетниками.

Как уже рассказывал «Орелград», профсоюзы раскритиковали чиновников за долги по зарплатам перед работниками культуры сельских поселений. На прошедшем недавно заседании комитета облсовета народных депутатов даже прозвучала информация о том, что некоторым работникам зарплату платят только раз в год.

Прокуратура Орловской области, как выяснилось, держит ситуацию на контроле. Надзорное ведомство провело масштабную проверку и подтвердило неприглядные факты. Действительно, перед работниками культуры во многих районах Орловской области имеются долги по зарплате. Отметим, что в официальную статистику эта информация, как правило, не попадает.

Как отметили в прокуратуре региона, проверка началась с сообщений об образовании задолженности по зарплате перед работниками учреждения культуры в Малахово-Слободском сельском поселении Троснянского района. Совокупный долг на момент визита прокурорских работников составил 161 тысячу рублей.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокурором района в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые удовлетворены судом, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками учреждения погашена в полном объеме».

Аналогичные факты были вскрыты и в других учреждениях культуры не только Троснянского, но и Глазуновского, Новодеревеньковского, Ливенского и Малоархангельского районов. Долги были погашены только после прокурорского вмешательства. Сообщается, что по мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по заработной плате перед 63 работниками учреждений культуры в размере более 1,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»