Орловчанка отправилась в колонию, чтобы не заботиться о ребенке

Жительница Новодеревеньковского района осуждена за неуплату алиментов.

Как сообщает прокуратура Орловской области, жительница Новодеревеньковского района уже во второй раз предстала перед судом по обвинению в неуплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Ранее ей было дано немало шансов избежать уголовного преследования.

Например, поскольку женщина не платила алименты, ее привлекли к административной ответственности. Однако и после этого платить она не стала. Когда ее долг достиг 56 тысяч рублей, ее осудили на 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработка в доход государства.

От отбывания наказания женщина уклонялась. Не отбытая часть наказания была заменена ей на 1 месяц и 22 дня лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В марте прошлого года нерадивую мать выпустили на свободу. Данный факт не освободил ее от обязанности платить алименты.

«Однако надлежащих выводов для себя не сделала, продолжила не платить алименты на содержание ребенка», — пояснили в прокуратуре региона.

В результате она вновь предстала перед судом. На сей раз ее приговорили к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»