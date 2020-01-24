Помощь в срочном оформлении загранпаспорта: как это работает?

Граждане Российской Федерации имеют законное право подать документы в службу Миграции Главного Управления МВД РФ, на оформление загранпаспорта. Документы подаются: По месту жительства (прописки), фактического проживания, а также по месту пребывания. (ст. 10 Закона № 114-ФЗ).

Паспорта бывают двух видов: Старого образца 65 серии, который выдается на 5 (пять) лет и нового поколения 75 серии, срок его действия составляет 10 (десять) лет. Подробнее — на профильном сайте: Евросервис на Лубянке.

Документы в МФЦ подаются в старых границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область, или в районы новой Москвы. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в удобном районе для клиента.

Что входит в стоимость наших услуг: Подача документов в МФЦ без очереди. Заполнение анкеты, копия всех необходимых документов. Строгий контроль сроков выхода согласно заключенному договору. Оповещение о готовности загранпаспорта. Получение загранпаспорта без очереди. Никаких скрытых доплат не предусмотрено.

Дополнительно оплачивается: Срочное фото — 400 руб. Фото готового загранпаспорта составляет 2000 руб., эта услуга рассчитана для клиентов которым нужны данные паспорта, но у которых нет времени для его получения. При оплате банковской картой или онлайн переводе, комиссия составит 10%. При рождении и прописке на Кавказе, а также граждане родившиеся не на территории Российской Федерации, стоимость уточняйте по телефону.

Также обратите внимание на то, что на рынке по оформлению загранпаспортов всего несколько фирм, которые не посредники и напрямую оказывают данные услуги. При выборе организации, советуем сравнить цены, спросить окончательную стоимость, а также дату выхода загранпаспорта. Если стоимость окажется выше, а сроки выхода будут отличаться от наших. Знайте, вы звоните посредникам. Выход документов в срок они гарантировать не могут, даже если и обещают.

Компания ЕвроСервис работает с 2006 года. Мы не посредники, работаем по договору, строго контролируем дату получения загранпаспорта. Мы не принимаем документы у людей на короткий срок, если будем сомневаться, что выход загранпаспорта может затянуться по какой-то причине.

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