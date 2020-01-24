В Ливнах мужчина собрал рекордный урожай конопли

«Подвиг агрария» суд оценил лишением свободы.



Как сообщает Ливенский районный суд, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства). Было установлено, что в августе прошлого года мужчина на берегу реки Сосна в Ливенском районе нашел заросли дикорастущей конопли.

Он собрал богатый урожай, который поистине можно назвать рекордным. При задержании сотрудники полиции изъяли у него более 2,5 килограмма каннабиса. Из материалов суда следует, что собранные кусты мужчина на личном автомобиле привез к себе домой и спрятал в гараже, где и хранил до появления сотрудников полиции.

Кстати, задержали его всего лишь спустя неделю после сбора урожая. Мужчина пояснил, что хранил марихуану для личного употребления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА Орелград