В Орле депутаты пообещали сэкономить на себе

Обещанная экономия должна составить не менее полумиллиона рублей.

Депутаты Орловского горсовета в 2020 году сэкономят полмиллиона на себе – такую новость распространила пресс-служба городского парламента. Сообщается, что решение было принято на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления. Участники обсудили вопрос внесения изменения в положение о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью.

«По инициативе мэра города Василия Новикова из текста документа предложено исключить ряд положений, касающихся депутатов, работающих на постоянной основе, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Предлагается исключить расходы на участие депутатов по распоряжению мэра в официальных мероприятиях».

В парламенте подчеркнули, что на указанные цели в муниципальном бюджете 2020 года предусмотрено около 500 тысяч рублей. Если решение будет принято, а сделать это можно только в ходе заседания горсовета, то высвободившиеся средства можно будет направить на другие цели.

ИА Орелград