В Орле депутаты пообещали сэкономить на себе

24.1.2020 | 9:07 Новости, Общество, Политика

Обещанная экономия должна составить не менее полумиллиона рублей.
Депутаты Орловского горсовета в 2020 году сэкономят полмиллиона на себе – такую новость распространила пресс-служба городского парламента. Сообщается, что решение было принято на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления. Участники обсудили вопрос внесения изменения в положение о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью.
«По инициативе мэра города Василия Новикова из текста документа предложено исключить ряд положений, касающихся депутатов, работающих на постоянной основе, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Предлагается исключить расходы на участие депутатов по распоряжению мэра в официальных мероприятиях».
В парламенте подчеркнули, что на указанные цели в муниципальном бюджете 2020 года предусмотрено около 500 тысяч рублей. Если решение будет принято, а сделать это можно только в ходе заседания горсовета, то высвободившиеся средства можно будет направить на другие цели.

ИА Орелград

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Орелград. 2020 год

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