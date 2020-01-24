В орловской школе выявили угрозу несанкционированного вторжения

Болховскую школу №3 признали небезопасной для учеников и педагогов.

Как сообщает Болховский районный суд, местный прокурор подал иск в защиту прав несовершеннолетних – учеников средней общеобразовательной школы №3. Ответчиком в данном процессе выступила администрация Болховского района.

Ране прокуратура провела проверку исполнения законодательства по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Было установлено, что упомянутая школа «имеет незамкнутое периметральное ограждение». Еще в октябре 2018 года прокуратура внесла представление в администрацию Болховского района об устранении выявленных нарушений. Однако до сих пор они не устранены.

В декабре 2019 года была проведена повторная проверка, в ходе которой были выявлены аналогичные нарушения. По мнению надзорного ведомства, они «способствуют беспрепятственному проникновению на территорию образовательного учреждения посторонних лиц, которые могут создать угрозу жизни и здоровью учащихся и персонала».

Последствия, как следует из иска, могут быть самыми печальными, вплоть до «совершения террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей и уничтожение имущества».

Иск был удовлетворен. Суд обязал школу в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу «принять меры по обеспечению замкнутого периметрального ограждения территории». Администрацию Болховского района обязали выделить необходимое для этого финансирование.

«В ходе рассмотрения дела представители ответчиков не возражали против удовлетворения заявленных исковых требований и пояснили, что выявленные нарушения до настоящего времени не устранены в связи с отсутствием денежных средств», — уточнили в суде Болховского района.

ИА «Орелград»