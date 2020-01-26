Клычков встретился с руководством «Ростелекома»

Представители компании рассказали губернатору о приоритетах на 2020 год

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на уходящей неделе встретился с вице-президентом ПАО «Ростелеком» Дмитрием Кимом и директором филиала в Брянской и Орловской областях Павлом Зелениным. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Стороны обсудили развитие телекоммуникационных проектов «Ростелекома» на территории Орловской области. В частности, речь шла о внедрении автоматизированной системы управления дорожным движением в Орле и развитии системы «Безопасный город».

В 2017-2019 годах «Ростелеком» инвестировал в развитие инфраструктуры в Орловской области 460 млн рублей. В 2020 году основной акцент будет сделан на строительстве оптоволоконных линий в частном секторе — за три прошлых года было построено 1396 км.

«На встрече стороны также обсуждали перспективы внедрения Системы весового и габаритного контроля на региональных автодорогах Орловской области. Проектом запланировано создание Центра обработки данных с выдачей специальных разрешений; создание постов автоматического весогабаритного контроля; интеграция в общую систему «Безопасный город». Реализация проекта позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог и повысить транспортную безопасность», — указано в сообщении.

«Ростелеком» одной из своих главных задач считает формирование в каждом регионе цифровой среды, которая повышает качество жизни и упрощает ведение бизнеса, — сказал Дмитрий Ким. — На встрече с Губернатором Орловской области мы обсуждали перспективы сотрудничества, нацеленные на реализацию именно прикладных проектов. В частности, у «Ростелекома» накоплен огромный опыт при внедрении решения «Умный город», которое выводит на новый технологический уровень самые разные сферы повседневной жизни – ЖКХ, образование, безопасность, делает городскую среду комфортной для обитания».

По программе устранения цифрового неравенства интернетом обеспечили 76 сел и деревень Орловской области. По этому направлению тоже продолжится сотрудничество.

ИА «Орелград»