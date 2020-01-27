Клычков поделил 240 «аварийных» миллионов рублей

27.1.2020 | 14:07 ЖКХ, Новости

Средства на переселение из аварийного жилья достанутся лишь двум городам.

Андрей Клычков в ранге председателя правительства Орловской области распределил средства, которые будут выделены на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в ближайшие два года. Решение было принято исходя из лимитов, которые доведены до Орловской области. Напомним, основная доля финансирования ложится на федеральный бюджет.

Согласно постановлению в 2020 году средства получит только город Орел. Ему будет выделено 121,162 миллиона рублей. Из них средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 118,763 миллиона рублей. Область и город из своей казны добавит по 1,199 миллиона рублей.

В 2021 году областная столица на реализацию программы переселения получит 114,278 миллиона рублей, в том числе 112,015 миллиона – по линии Фонда ЖКХ. Вторым получателем бюджетных средств станет город Ливны. Райцентру будет выделено 6,883 миллиона рублей, в том числе 6,747 – по линии Фонда ЖКХ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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