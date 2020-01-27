Облсуд рассудил спор брянского прокурора и орловского призывника

Молодого человека уличили в предоставлении фиктивной справки.

Как сообщает Мценский районный суд, до апелляционной инстанции дошло гражданское дело по иску военного прокурора Брянского гарнизона, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц. Он просил признать недействительным военный билет, выданный еще в 2012 году жителю Мценска. По мнению прокурора, молодой человек тогда был незаконно освобожден от призыва на военную службу благодаря фиктивному медицинскому документу, содержание которого не соответствовало действительности.

«В представленном документе указан диагноз заболевания, препятствующего прохождению ответчиком военной службы, — следует из сообщения суда. — Ответчик в течение 2012 года обращался за медицинской помощью по другому профилю, ему был выставлен отличный от указанного в представленном документе диагноз».

На основании медицинской справки призывная комиссия Мценска признала ответчика ограниченно годным к военной службе и освободила от призыва. Ему был выдан военный билет, а самого молодого человека зачислили в запас.

В 2019 году прошла проверка, в ходе которой всплыла фиктивная справка. Поэтому решение районной призывной комиссии было отменено призывной комиссией Орловской области, а молодого человека направили на обследование и подготовку для отправки на военную службу.

Ответчик иск не признали, сославшись на пропущенный истцом срок исковой давности. Также он и его представитель пояснили суду, что «не представлено доказательств представления именно ответчиком медицинского документа, и в действительности ответчик имеет проблемы со здоровьем и заболевание, которое было указано в медицинском акте».

Однако суд, прежде всего, решил, что срок исковой давности пропущен не был. После чего требования истца были удовлетворены. Ответчик обжаловал решение в суд апелляционной инстанции. Однако областная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что в весенний призыв 2012 года была нарушена процедура прохождения ответчиком медицинского освидетельствования. В связи с этим военный билет, который был выдан ответчику, является незаконным и подлежит возврату в военный комиссариат.

«Кроме того, суд апелляционной инстанции, оценивая довод о наличии у ответчика заболевания, указанного в медицинском акте, пришел к выводу, что достоверных и объективных доказательств, подтверждающих наличие заболевания, препятствующего прохождению военной службы, представлено не было, — добавили в суде Мценского района.

ИА «Орелград»