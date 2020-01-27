Орловские ветеринары оказались беднее учителей

В облсовете подняли вопрос об увеличении зарплат ветспециалистам.

Вопрос об уровне заработной платы работников ветеринарной службы в Орловской области был рассмотрен на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Как сообщили в пресс-службе парламента, ситуацию обрисовал глава облуправления ветеринарии Виталий Сиротин. По его словам, в 2019 году на заработную плату было израсходовано почти 129,5 миллиона рублей: 73,9 миллиона из областного бюджета и 55,5 миллиона — от приносящей доход деятельности.

«В целом среднемесячная заработная плата ветеринарных работников сложилась в размере 16 522 рубля при среднем областном показателе в целом по сельскому хозяйству 32 281 рубль, — пояснил докладчик, отметив, что приводит данные на октябрь 2019 года. — Индексация с 1 октября 2019 года в размере 4,3 процента привела к незначительному росту заработной платы».

По его словам, даже с учетом максимальных надбавок зарплата ветврача составляет 17 363 рубля, ветеринарного фельдшера — 16 764 рубля. У других работников, например, бухгалтеров, юристов и кадровиков, доходы еще меньше. Им зарплата начисляется в размере МРОТ, то есть в 2020 году она составляет всего 12 130 рублей. Это гораздо меньше, чем у тех же учителей.

«Виталий Анатольевич подчеркнул, что оплата труда в ветеринарной службе не является привлекательной для прихода молодых специалистов, которые при поступлении на работу будут получать минимальные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, — уточнили в пресс-службе облсовета. — В связи с этим управление считает необходимым рассмотреть вопрос об увеличении в 2020 году заработной платы работников ветеринарной службы в размере 10 процентов за счет средств областного бюджета».

ИА «Орелград»