Росгвардия устроила стрелковый турнир для орловских журналистов

27.1.2020 | 13:10 Новости, Спорт

Соревнования проводятся ежегодно

Управление Росгвардии по Орловской области провело ежегодный турнир по стрельбе среди журналистов. Соревнования прошли в стрелковом тире по подготовке сотрудников ЧОП.

В качестве оружия была выбрана гражданская версия пистолета Макарова. Журналисты показали успешные результаты, отметил начальник орловского управления Игорь Баранов. Многие из них выполнили нормативы, установленные для сотрудников правоохранительных органов.

Росгвардия в очередной раз напомнила об обязательных требованиях при приобретении и хранении огнестрельного оружия. Сейчас в Орловской области зарегистрированы около 23 000 владельцев, суммарно на руках у них 37 000 единиц оружия.

ИА «Орелград»

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