В Орле чиновники задолжали за свет 55 млн рублей

Энергетики пытаются договориться с мэрией о погашении долгов.

По данным на 1 января 2020 года задолженность муниципального бюджета города Орла за потребленную электроэнергию составляет 55,3 миллиона рублей. В эту сумму входят и долги образовательных учреждений. Такую информацию распространила компания «Орловский энергосбыт», сообщается, что энергетики и администрация Орла ведут переговоры о погашении долгов бюджетных учреждений.

«Орловский энергосбыт» находится в постоянном диалоге с администрацией Орла, — говорят в компании. — В январе гарантирующий поставщик получил официальное письмо от городских властей, где указано, что в бюджете Орла на 2020 год в полном объеме учтены траты на погашение имеющейся кредиторской задолженности за электроэнергию и текущих платежей».

Представитель компании Юрий Лаштабега подчеркнул, что энергетики рассчитывают на то, что администрация своевременно исполнит свои гарантии. По его словам, накопившиеся долги осложняют работу гарантирующего поставщика, например, в части выполнения обязательств перед контрагентами, сетевыми организациями.

«Важно понимать, что скорейшее погашение долгов выгодно в первую очередь самой администрации, — считает Юрий Лаштабега. — По закону на основную сумму долга за электроэнергию начисляются пени, то есть растут долговые обязательства. Кроме того, в контексте бюджетного законодательства пени рассматриваются как ущерб бюджету и могут быть взысканы с ответственных должностных лиц в порядке регресса».

ИА «Орелград»