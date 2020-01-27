В Орле пенсионер вышел на дорогу и поплатился

Мужчина попал под машину, потому что переходил проезжую часть в неположенном месте

В Орле госпитализировали 76-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

25 января в 21:20 пенсионер переходил дорогу напротив дома №106 по улице Московской. А водитель автомобиля «Рено Логан», который двигался от улицы Герцена в сторону улицы Орджоникидзе, не ожидал увидеть пешехода в неустановленном для перехода месте. Иномарка сбила пожилого мужчину.

С травмами его доставили в больницу им. Семашко.

ИА «Орелград»