В Орле пенсионер вышел на дорогу и поплатился

27.1.2020 | 11:35 Новости, Происшествия

Мужчина попал под машину, потому что переходил проезжую часть в неположенном месте

В Орле госпитализировали 76-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

25 января в 21:20 пенсионер переходил дорогу напротив дома №106 по улице Московской. А водитель автомобиля «Рено Логан», который двигался от улицы Герцена в сторону улицы Орджоникидзе, не ожидал увидеть пешехода в неустановленном для перехода месте. Иномарка сбила пожилого мужчину.

С травмами его доставили в больницу им. Семашко.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования