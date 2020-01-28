Облсуд отказался простить виртуального героинщика

Судебная коллегия оставила без изменения приговор по делу о сбыте наркотиков.

Вступил в законную силу приговор Заводского районного суда по уголовному делу в отношении жителя города Орла Романа Свиридонова. Он был осужден за незаконный сбыт героина и попытку его сбыта в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Приговор вступил в силу после того, как областная судебная коллегия по уголовным делам отказала в удовлетворении жалобы, поданной в апелляционном порядке защитой осужденного. Она просила об изменении вердикта, но облсуд посчитал, что суд первой инстанции четко разобрался в материалах и назначил справедливое наказание: лишение свободы на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, Свиридонов был участником преступной группы, действовавшей по предварительному сговору. Связь подельники держали через интернет. Кстати, уголовное дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство.

Как установили следствие и суд, Свиридонов незаконно сбыл героин общей массой 3,59 грамма, что является крупным размером. Кроме того, он также пытался незаконно сбыть героин общей массой более 134 граммов, но не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»