Под Орлом таинственно исчезли последы

В Орловской области закрыли ферму после пропажи биологических отходов.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, суд рассмотрел материалы административного дела, возбужденного по итогам внеплановой проверки в отношении товарно-молочной фермы из Краснозоренского района. В результате было принято решение о приостановке деятельности этого предприятия сроком на 60 суток.

Ферме запрещено утилизировать биологические отходы с использованием непригодного для этих целей оборудования и помещений. При этом суд разрешил доступ обслуживающего персонала к коровам, которые содержатся на ферме.

Повод для применения столь строгих мер оказался серьезным. В ТУ Россельхознадзора рассказали, что с января по декабрь 2019 года на ферме растелились 124 коровы. Это означает, что должны были образоваться так называемые родовые последы, которые законом классифицируются как биологические отходы.

По закону же они должны быть утилизированы в соответствии с установленными правилами. Однако, как показала проверка, последы на утильзавод не отправлялись. В специальных металлических контейнерах, предназначенных для хранения биоотходов, инспекторы в ходе проверки тоже их не обнаружили.

«Также было установлено отсутствие документов, подтверждающих дезинфекцию мест, где находились биологические отходы, инвентаря, площадки, на которой расположены контейнеры, и самих контейнеров, — пояснили в ведомстве. — Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу распространению болезней и не гарантируют безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства».

ИА «Орелград»