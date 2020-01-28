Семья погибшего под погрузчиком водителя потребовала компенсацию

28.1.2020 | 11:24 Новости, Общество

Гражданский спор был рассмотрен Ливенским райсудом.

Подробности сообщило сетевое издание «Уездный город Ливны». Иск в суд подали родственники местного жителя. Погибшего на производстве в августе прошлого года. Напомним, в тот роковой день погрузчик работал в силосной траншее. Силос подвозили на грузовиках. Водитель одной из машин вышел из кабины. Водитель погрузчика его не заметил и наехал на него. Травмы оказались смертельными.

Ранее в суд поступило уголовное дело на водителя погрузчика, который был наказан штрафом. Родственники погибшего потребовали крупную денежную компенсацию с агропредприятия – 4,5 миллиона рублей.

Как сообщает «УЕ», стороны заключили мировое соглашение. Агрофирма заплатит супруге покойного полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатит услуги представителя.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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