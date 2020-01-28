В Орле раскрыли наглую кражу из бара

Мужчина стянул сумку на глазах у ее хозяйки

В Орле Росгвардия задержала жителя соседней области, который украл дамскую сумку у 33-летней посетительницы бара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в заведении на улице Привокзальной. Женщина заявила, что сумку украл один из мужчин, которые сидели за соседним столиком. Он взял сумку и вышел из бара. Орловчанка не смогла задержать его сама и обратилась к стражам порядка.

Росгвардейцы задержали вора в соседнем квартале вместе с сумкой и ценными вещами. Пострадавшая орловчанка опознала его. Кстати, преступник ранее привлекался к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»